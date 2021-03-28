Евсеев: Дзюба снова доказал, что он лидер сборной России

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Бывший тренер футбольного клуба «Уфа» Вадим Евсеев прокомментировал победу национальной команды над Словенией.
Евсеев: Дзюба снова доказал, что он лидер сборной России
  • Reuters

«Как и говорил главный тренер, это была игра на результат. Понимали, что Словения не просто так выиграла у хорватов. Нужна была победа, чтобы почувствовать уверенность. Нужно было не потерять очки в домашней игре с прямым конкурентом», — написал Евсеев на своей странице в Instagram.

Также тренер высказался о нападающем сборной России Артёме Дзюбе.

«Дзюба снова доказал, что он лидер сборной России. Очень приятное впечатление Артём производит. Всегда мотивирован. А сейчас, когда до рекорда Александра Кержакова всего один гол, Дзюба абсолютно сосредоточен на каждом моменте. Год начал на высоком уровне», — добавил он.

Встреча Россия — Словения проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 2:1.

Ранее Дзюба записал видеообращение после игры Россия — Словения.

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