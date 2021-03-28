Большунов прокомментировал победу в скиатлоне на чемпионате России

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Александр Большунов поделился эмоциями от победы в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени.
Большунов прокомментировал победу в скиатлоне на чемпионате России
  • © РИА Новости / Федерико Модика

«Тактику строил по своему состоянию и по работе лыж. На коньковой части лыжи сработали очень хорошо. Когда после первого конькового круга вышел вперёд, немного поработал, и ребята отстали. Поэтому решил, что нужно работать своим темпом и доезжать до финиша», — сказал Большунов в эфире Telesport.

Лыжник отметил, что трасса в Тюмени была жёсткой, а скольжение — одним из самых быстрых.

«Очень хорошо работали лыжи. На «классике» тоже проблем не было. Температура -1 °C, и вся трасса была в одном состоянии», — добавил он.

Большунов преодолел дистанцию за 1 час 8 минут 52,9 секунды.

Второе место занял Иван Якимушкин, уступив Большунову 47,1 секунды. На третьем месте расположился Андрей Ларьков.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 27 марта по 4 апреля.

Ранее сообщалось, что Сорина выиграла скиатлон на чемпионате России по лыжным гонкам.

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