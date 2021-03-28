«Юта» победила «Мемфис» в матче НБА

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«Юта Джаз» одержал победу над «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги (НБА).

Встреча проходила на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» в Солт-Лейк-Сити и завершилась со счётом 126:110.

Лучшую результативность в игре показал защитник «Юты» Донован Митчелл, набравший 35 очков.

Также в НБА прошло ещё восемь матчей: «Вашингтон Уизардс» — «Детройт Пистонс» (106:92), «Милуоки Бакс» — «Нью-Йорк Никс» (96:102), «Миннесота Тимбервулвз» — «Хьюстон Рокетс» (107:129), «Сан-Антонио Спёрс» — «Чикаго Буллз» (120:104), «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Даллас Маверикс» (112:103), «Оклахома-Сити Тандер» — «Бостон Селтикс» (94:111), «Лос-Анджелес Клипперс» — «Филадельфия Сиксерс» (122:112), «Сакраменто Кингз» — «Кливленд Кавальерс» (100:98).

Ранее сообщалось, что «Бруклин» без Хардена проиграл «Юте» в матче НБА.

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