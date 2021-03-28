Португалия не сумела обыграть Сербию в отборе на ЧМ-2022, упустив преимущество в два мяча
Встреча, прошедшая в Белграде, завершилась со счётом 2:2.
За Португалию на 11-й и 36-й минутах отличился Диогу Жота.
Сербия ответила голами Александра Митровича и Филипа Костича на 46-й и 60-й минутах.
В других матчах игрового дня Черногория разгромила Гибралтар (4:1), Белоруссия победила Эстонию (4:2), Норвегия разгромно проиграла Турции (0:3), Ирландия уступила Люксембургу (0:1), а Чехия и Бельгия сыграли вничью (1:1).
Ранее сообщалось, что Нидерланды обыграли Латвию в отборе на ЧМ-2022 по футболу.