Португалия не сумела обыграть Сербию в отборе на ЧМ-2022, упустив преимущество в два мяча

Короткая ссылка
Сборная Португалии сыграла вничью с командой Сербии в матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

Встреча, прошедшая в Белграде, завершилась со счётом 2:2.

За Португалию на 11-й и 36-й минутах отличился Диогу Жота.

Сербия ответила голами Александра Митровича и Филипа Костича на 46-й и 60-й минутах.

В других матчах игрового дня Черногория разгромила Гибралтар (4:1), Белоруссия победила Эстонию (4:2), Норвегия разгромно проиграла Турции (0:3), Ирландия уступила Люксембургу (0:1), а Чехия и Бельгия сыграли вничью (1:1).

Ранее сообщалось, что Нидерланды обыграли Латвию в отборе на ЧМ-2022 по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить