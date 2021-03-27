Мазепин — о последнем месте в квалификации Гран-при Бахрейна: условия были очень непростыми

Короткая ссылка
Российский гонщик Haas F1 Team Никита Мазепин прокомментировал свои выступления в квалификации первого в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Бахрейна.
Мазепин — о последнем месте в квалификации Гран-при Бахрейна: условия были очень непростыми
  • globallookpress.com

«Условия в квалификации были очень непростыми, сильно изменились по сравнению с третьей практикой. Очевидно, что температура упала, ветер сменил направление, а на эти болиды ветер влияет очень сильно. У меня была проблема с системой brake-by-wire, и я заблокировал задние колёса в первом повороте. У педали просто был очень большой ход, нам нужно это изучить. Такого я не ожидал, прежде такого не случалось на тестах здесь или на тренировках. Надеюсь, завтра такого не произойдёт. Есть что изучить, но мы так всегда и ожидали, что в квалификации будет сложно», — приводит слова Мазепина пресс-служба Haas.

По итогам квалификации Мазепин занял последнее, 20-е место.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить