Упавший с трамплина лыжник Танде будет выведен из искусственной комы

Олимпийский чемпион по прыжкам на лыжах с трамплина, норвежец Даниэль Андре Танде, который упал во время разминки на этапе Кубка мира в Планице, будет выведен из состояния искусственной комы

«Всё идёт по плану. Общее состояние пациента, стабильные функции его организма, хороший отклик на лечение и удовлетворительные данные последнего обследования вчера вечером означают, что сегодня у него есть хороший шанс для постепенного пробуждения», — цитирует врача сборной Норвегии Гури Ранума Экаса Dagbladet.

25 марта Танде после ухода со стола отрыва не сумел удержать равновесие в полёте и упал на гору приземления, скатившись вниз по склону на скорости примерно 102 км/ч. Позднее в больницу, куда госпитализировали спортсмена, сообщили, что его жизнь вне опасности. У Танде диагностирован перелом ключицы, а также подозрение на травму лёгкого.

Ранее сообщалось, что чемпион ОИ по прыжкам с трамплина упал во время разминки и доставлен в больницу без сознания.