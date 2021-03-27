Упавший с трамплина лыжник Танде будет выведен из искусственной комы
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«Всё идёт по плану. Общее состояние пациента, стабильные функции его организма, хороший отклик на лечение и удовлетворительные данные последнего обследования вчера вечером означают, что сегодня у него есть хороший шанс для постепенного пробуждения», — цитирует врача сборной Норвегии Гури Ранума Экаса Dagbladet.
25 марта Танде после ухода со стола отрыва не сумел удержать равновесие в полёте и упал на гору приземления, скатившись вниз по склону на скорости примерно 102 км/ч. Позднее в больницу, куда госпитализировали спортсмена, сообщили, что его жизнь вне опасности. У Танде диагностирован перелом ключицы, а также подозрение на травму лёгкого.
Ранее сообщалось, что чемпион ОИ по прыжкам с трамплина упал во время разминки и доставлен в больницу без сознания.