Дзюба: я всегда играю за сборную как в последний раз

Форвард сборной России по футболу Артём Дзюба поделился своими мыслями после победы над командой Словении (2:1) в квалификации чемпионата мира — 2022.

«Словения — крепкая команда. Мы понимали с ребятами, что необходимо побеждать любой ценой. Приятно победить такую команду, приятно забить Облаку. Это дорогого стоит. Для меня игра за национальную сборную — не пустой звук, я всегда играю как в последний раз. Отдаюсь полностью на поле, это вершина всего. Мы победили и безумно счастливы. Я наслаждался от давления перед матчем. Мы футболисты с детства, всегда кто-то чем-то недоволен. Мы очень дружны, у нас потрясающий коллектив. Умирали друг за друга, ложились под мячи, за счёт этого и побеждаем таких мастеров, как Иличич», — сказал Дзюба в эфире канала «Матч Премьер».

Также капитан сборной России высказался о следующем сопернике национальной команды, Словакии.

«Они неприятная команда, не подарок, будет трудный матч. Нам нужно максимально набирать очки», — добавил Дзюба.

Следующая игра России, со Словакией, состоится 30 марта в 21:45 мск на стадионе Антона Малатинского в Трнаве.

В двух стартовых встречах отбора Дзюба сумел забить три мяча.

Ранее Губерниев заявил, что Дзюба незаменим для сборной России.