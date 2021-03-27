Дзюба вывел сборную России вперёд в матче со Словенией
Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба открыл счёт в матче второго тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года со Словенией.
- © РИА Новости / Алексей Филиппов
На 26-й минуте игры Дзюба забил после передачи Далера Кузяева. Для форварда этот гол стал 28-м в составе национальной команды.
Игра проходит в Сочи.
Ранее Роман Павлюченко вспомнил о поражении от сборной Словении в стыковых матчах к ЧМ-2010.
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