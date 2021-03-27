Коляда рассказал, какие цели ставил перед собой на ЧМ по фигурному катанию

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Российский фигурист Михаил Коляда прокомментировал своё выступление в произвольной программе на чемпионате мира в Стокгольме.
Коляда рассказал, какие цели ставил перед собой на ЧМ по фигурному катанию
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Для себя ставил цель хорошо поработать, как бы это странно ни звучало. Больше нечего добавить. Давления в общем-то не было. Программа мне очень нравится. Что касается программы на следующий сезон, будем думать. Алексей Николаевич Мишин — очень мудрый наставник, я ему доверяю», — сказал Коляда.

Коляда занял пятое место на чемпионате мира, набрав по сумме двух программ 272,04 балла. Победу одержал американец Нэйтан Чен.

Ранее Алексей Ягудин высказался о выступлении российского фигуриста Коляды.

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