Тренер молодёжной сборной России рассказал о состоянии Маслова перед матчем с Францией
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«Потерь нет. Все готовятся к игре. Маслов прошёл обследование, повреждений нет. Тренируется дозированно. Решение об участии в игре будет принято в день матча. На поле должны выходить игроки, готовые на 100%», — сказал Галактионов на пресс-конференции.
Он подчеркнул, что в национальной команде целых 23 футболиста, благодаря чему у тренерского штаба есть возможность заменить травмированных, а также у специалистов есть выбор.
«Каждый футболист может понадобиться в любой игре», — подчеркнул Галактионов.
Матч между молодёжными сборными России и Франции состоится 28 марта.
Ранее Галактионов высказался о турнирных перспективах национальной команды на чемпионате Европы после победы над Исландией.