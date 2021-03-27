Тренер молодёжной сборной России рассказал о состоянии Маслова перед матчем с Францией

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов рассказал о состоянии защитника Павла Маслова, который получил повреждение в матче первого тура чемпионата Европы с Исландией.

«Потерь нет. Все готовятся к игре. Маслов прошёл обследование, повреждений нет. Тренируется дозированно. Решение об участии в игре будет принято в день матча. На поле должны выходить игроки, готовые на 100%», — сказал Галактионов на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что в национальной команде целых 23 футболиста, благодаря чему у тренерского штаба есть возможность заменить травмированных, а также у специалистов есть выбор.

«Каждый футболист может понадобиться в любой игре», — подчеркнул Галактионов.

Матч между молодёжными сборными России и Франции состоится 28 марта.

Ранее Галактионов высказался о турнирных перспективах национальной команды на чемпионате Европы после победы над Исландией.