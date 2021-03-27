Галактионов: рады, что молодёжная сборная России показала неплохую игру в матче с Исландией
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«Расклады никак не поменялись. В краткосрочном турнире любой результат важен. Любое очко на вес золота. Рады, что обыграли исландцев и показали неплохое качество игры. На это акцентировали ребят. Готовимся к завтрашней игре с Францией, как и планировалось, с учётом своего стиля и своих качеств», — сказал Галактионов на пресс-конференции.
Россия разгромила Исландию со счётом 4:1. 28 марта россияне сыграют с Францией.
Ранее футболист молодёжной сборной России Артём Голубев рассказал о коронавирусных ограничениях на Евро-2021.