Слуцкая: плакала вместе с Туктамышевой во время объявления её оценок

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая отреагировала на результаты российских фигуристок Анны Щербаковой, Елизаветы Туктамышевой и Александры Трусовой на чемпионате мира в Стокгольме.
Слуцкая: плакала вместе с Туктамышевой во время объявления её оценок
  • © РИА Новости / Александр Вильф

По её мнению, этот чемпионат мира стал необыкновенным для России, огромная радость для всей страны, что отечественные фигуристки заняли весь пьедестал.

«Я плакала вместе с Туктамышевой во время объявления её оценок, это было очень эмоционально. После падения в произвольной программе Щербакова смогла собраться и шикарно исполнить остальную часть выступления. Поздравляю Аню с титулом чемпионки мира. И Сашу Трусову тоже, она совершила настоящее чудо, благодаря которому завоевала бронзовую медаль», — цитирует Слуцкую «Спорт-Экспресс».

Анна Щербакова завоевала золото мирового первенства, набрав по сумме двух программ 233,17 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева (220,46), а третье — Александра Трусова (217,20).

Ранее в Кремле отреагировали на триумф российских фигуристок на ЧМ.

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