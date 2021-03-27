Даниил Медведев высказался о прогрессе российского тенниса

Вторая ракетка мира Даниил Медведев поделился мнением о прогрессе российского тенниса.

«Российский теннис определённо сейчас на подъёме, я рад этому. Мы хотим, чтобы люди в России говорили больше о теннисе. Это происходит прямо сейчас», — цитирует Медведева сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Он также отметил, что одна из целей отечественных теннисистов — увеличение трансляций этого вида спорта в стране.

«Когда ты начинаешь хорошо выступать, ты хочешь продвигать свой спорт в своей стране. Я рад, что у меня много побед в этом году», — добавил Медведев.

В этом сезоне Медведев в составе сборной России выиграл Кубок ATP, а также дошёл до финала Australian Open в одиночном разряде и победил на турнире в Марселе.

Ранее сообщалось, что Медведев вышел в третий круг теннисного «Мастерса» в Майами.