Де ла Хойя объявил о возобновлении боксёрской карьеры

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Чемпион мира по боксу в шести весовых категориях американец Оскар де ла Хойя объявил о возвращении на ринг летом.
Де ла Хойя объявил о возобновлении боксёрской карьеры
  • Reuters

«3 июля я возвращаюсь», — сказал де ла Хойя на пресс-конференции, которая была посвящена предстоящему поединку блогера Джейка Пола и экс-бойца UFC Бена Аскрена.

Как сообщает ESPN, де ла Хойя проведёт несколько боёв. В июле он подерётся в Техасе с одним из известных бойцов UFC.

Де ла Хойя завершил карьеру в 2009 году. На профессиональном ринге он одержал 39 побед и потерпел шесть поражений.

Ранее Хабиб Нурмагомедов назвал Ислама Махачева следующим лучшим легковесом в UFC.

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