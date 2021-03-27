Щербакова — о победе на ЧМ по фигурному катанию: пока нет слов, одни эмоции

Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала пост в социальных сетях после победы на чемпионате мира в Стокгольме.

«Пока что нет слов, одни эмоции… А эмоции именно как на этих фото», — написала Щербакова в Instagram, прикрепив фотографии после победы.

Щербакова завоевала золото мирового первенства, набрав по сумме двух программ 233,17 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, а третье — Александра Трусова.

Ранее глава «Самбо-70» Ренат Лайшев выразил мнение, что в случае возвращения Трусовой к тренеру Этери Тутберидзе у фигуристки улучшатся результаты.