Лайшев считает, что в случае возвращения Трусовой к Тутберидзе у фигуристки улучшатся результаты

Директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал бронзовую медаль российской фигуристки Александры Трусовой на чемпионате мира в Стокгольме.

«Несмотря ни на что, за Сашу Трусову мы тоже очень рады! И вообще, она наша девчонка. Во-первых, она официально продолжает давать результаты для «Самбо-70». Я её очень хорошо знаю как человека. Куда она без «Самбо-70?» Она не сможет без неё, а мы её всегда ждём в школе, любим и обожаем. Она наша девочка, мы за неё очень рады! Полслова её — и она, как прежде, снова будет в нашей команде, и никто её не упрекнет ни одним нехорошим словом. Это для её же пользы необходимо: у неё точно будут места повыше. Потому что сегодня в женском фигурном катании тон задают ученицы Этери Тутберидзе и школа «Самбо-70»!» — цитирует Лайшева Sport24.

В мае 2020 года Трусова ушла из «Самбо-70», где тренировалась у Этери Тутберидзе, в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Ранее в «Самбо-70» отреагировали на неудачный прокат Трусовой в короткой программе.