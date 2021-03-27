Константинова высказалась о судействе на ЧМ по фигурному катанию

Короткая ссылка
Российская фигуристка Станислава Константинова оценила работу судей на чемпионате мира по фигурному катанию.

«У меня было несколько вопросов к короткой программе. Эти вопросы относились к американкам. Я очень уважаю Брэди Теннелл и Карен Чен, а также Мэйраю Белл, которой не было на ЧМ. Это спортсменки, которые борются и катают сложный контент — без ультра-си, но у них очень хорошая презентация программ. Всё же я считаю, что оценки им чуть завысили. У них были недокруты, каскады 3—2. За это надо было давать меньше баллов. Также мне очень обидно за Рику Кихиру, которая получила гораздо меньше Ани Щербаковой по компонентам в первый день соревнований. Хотя у японской фигуристки очень хорошая короткая программа, с тройным акселем. Да, в технической части у неё были недокруты, но в компонентах ей недодали», — цитирует Константинову Sport24.

По итогам двух прокатов золото чемпионата мира завоевала россиянка Анна Щербакова. Её соотечественницы Елизавета Туктамышева и Александра Трусова стали серебряной и бронзовой призёрами.

Ранее Канделаки высказалась о результате российских фигуристок на ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить