Константинова высказалась о судействе на ЧМ по фигурному катанию

Российская фигуристка Станислава Константинова оценила работу судей на чемпионате мира по фигурному катанию.

«У меня было несколько вопросов к короткой программе. Эти вопросы относились к американкам. Я очень уважаю Брэди Теннелл и Карен Чен, а также Мэйраю Белл, которой не было на ЧМ. Это спортсменки, которые борются и катают сложный контент — без ультра-си, но у них очень хорошая презентация программ. Всё же я считаю, что оценки им чуть завысили. У них были недокруты, каскады 3—2. За это надо было давать меньше баллов. Также мне очень обидно за Рику Кихиру, которая получила гораздо меньше Ани Щербаковой по компонентам в первый день соревнований. Хотя у японской фигуристки очень хорошая короткая программа, с тройным акселем. Да, в технической части у неё были недокруты, но в компонентах ей недодали», — цитирует Константинову Sport24.

По итогам двух прокатов золото чемпионата мира завоевала россиянка Анна Щербакова. Её соотечественницы Елизавета Туктамышева и Александра Трусова стали серебряной и бронзовой призёрами.

Ранее Канделаки высказалась о результате российских фигуристок на ЧМ.