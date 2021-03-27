Туктамышева ответила, что является одним из определяющих аспектов успешной программы

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Серебряная медалистка чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме Елизавета Туктамышева призналась, что считает выбор музыки одним из ключевых аспектов в ходе построения программы.
Туктамышева ответила, что является одним из определяющих аспектов успешной программы
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«В моём случае должно быть сто процентов согласовано со мной. Музыка должна нравиться, чтобы понять, как её интерпретировать. Если музыка соответствует внутреннему миру, своим ощущениям, у тебя в голове есть определённый образ, как будешь кататься. Это один из ключевых моментов успеха. Когда мне нравится программа, это и судьям передаётся. Для меня это очень важно. Поэтому мы всегда очень долго ищем музыку», — призналась Туктамышева на пресс-конференции.

Ранее победительница ЧМ в Стокгольме Анна Щербакова ответила, советуются ли с ней тренеры при выборе музыки.

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