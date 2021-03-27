Щербакова сказала, советуются ли с ней тренеры при выборе музыки

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Золотая медалистка чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме Анна Щербакова ответила, советуются ли с ней представители тренерского штаба относительно выбора музыки для коротких и произвольных программ.
Щербакова сказала, советуются ли с ней тренеры при выборе музыки
  • Reuters

«У нас приветствуется, чтобы мы участвовали в выборе музыке, чтобы тренеры понимали, что нам хочется катать. Они всегда спрашивают. В этом году мне тоже показывали музыку, спрашивали, насколько чувствую её. Потому что, если нет — не смогу передать. Мои программы мне очень подходят, мне нравится передавать образы, которые я показываю на льду.  Они показывают меня с разной стороны», — заявила Щербакова на пресс-конференции.

Ранее Александра Трусова оценила своё выступление на чемпионате мира в Швеции.

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