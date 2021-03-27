Щербакова не считает, что золото ЧМ повлияет на её выступление в олимпийском сезоне

Короткая ссылка
Победительница чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме Анна Щербакова ответила, считает ли она триумф на первенстве планеты дополнительной мотивацией в преддверии олимпийского сезона.
Щербакова не считает, что золото ЧМ повлияет на её выступление в олимпийском сезоне
  • Reuters

«Я думаю, что чемпионат мира — очень важное соревнование, которое на мой взгляд никак не связано с Олимпийскими играми. Это отдельная важная ступенью. Выиграть здесь — отдельная честь. Это не должно отразиться на следующем сезоне. Будем работать с новыми силами. Сейчас я очень рада», — сказала Щербакова на пресс-конференции.

Ранее Елизавета Туктамышева призналась, что серебро чемпионата мира даёт ей мотивацию квалифицироваться на Олимпиаду 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить