Щербакова не считает, что золото ЧМ повлияет на её выступление в олимпийском сезоне
- Reuters
«Я думаю, что чемпионат мира — очень важное соревнование, которое на мой взгляд никак не связано с Олимпийскими играми. Это отдельная важная ступенью. Выиграть здесь — отдельная честь. Это не должно отразиться на следующем сезоне. Будем работать с новыми силами. Сейчас я очень рада», — сказала Щербакова на пресс-конференции.
Ранее Елизавета Туктамышева призналась, что серебро чемпионата мира даёт ей мотивацию квалифицироваться на Олимпиаду 2022 года.