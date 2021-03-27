Щербакова не считает, что золото ЧМ повлияет на её выступление в олимпийском сезоне

Победительница чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме Анна Щербакова ответила, считает ли она триумф на первенстве планеты дополнительной мотивацией в преддверии олимпийского сезона.

«Я думаю, что чемпионат мира — очень важное соревнование, которое на мой взгляд никак не связано с Олимпийскими играми. Это отдельная важная ступенью. Выиграть здесь — отдельная честь. Это не должно отразиться на следующем сезоне. Будем работать с новыми силами. Сейчас я очень рада», — сказала Щербакова на пресс-конференции.

Ранее Елизавета Туктамышева призналась, что серебро чемпионата мира даёт ей мотивацию квалифицироваться на Олимпиаду 2022 года.