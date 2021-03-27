Туктамышева: серебро ЧМ даёт мотивацию отобраться на ОИ-2022

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Серебряная медалистка чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года Елизавета Туктамышева ответила, мотивирует ли её успех на турнире ударно провести следующий сезон, который станет олимпийским.
Туктамышева: серебро ЧМ даёт мотивацию отобраться на ОИ-2022
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«Этот год получился непростым для всех нас. В моём случае серебро чемпионата мира даёт только мотивацию и силы для того, чтобы следующий сезон провести успешно и отобраться на Олимпиаду. Безумно рада именно в предолимпийский сезон поехать на первенство планеты и завоевать серебро», — призналась Туктамышева во время пресс-конференции.

Ранее она ответила, обсуждала ли со своим тренером Алексеем Мишиным итоги выступления в произвольной программе.

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