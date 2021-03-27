Туктамышева: серебро ЧМ даёт мотивацию отобраться на ОИ-2022

Серебряная медалистка чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года Елизавета Туктамышева ответила, мотивирует ли её успех на турнире ударно провести следующий сезон, который станет олимпийским.

«Этот год получился непростым для всех нас. В моём случае серебро чемпионата мира даёт только мотивацию и силы для того, чтобы следующий сезон провести успешно и отобраться на Олимпиаду. Безумно рада именно в предолимпийский сезон поехать на первенство планеты и завоевать серебро», — призналась Туктамышева во время пресс-конференции.

Ранее она ответила, обсуждала ли со своим тренером Алексеем Мишиным итоги выступления в произвольной программе.