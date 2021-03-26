Слуцкая призвала не искать ошибку только в тренерской работе с Трусовой

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая высказала мнение о природе ошибок Александры Трусовой в прокатах на чемпионате мира по фигурному катанию 2020 года в шведском Стокгольме.

«Почему сразу начинаем всё сваливать на тренера? Спортсмен сначала разберётся с собой, а потом будет смотреть на недоработки тренера. Сказать, что плохой тренер или спортсмен, — неправильно. Добились ли результатов, которые перед собой ставили? Нам кажется, что нет, а спортсмену, может быть, стало лучше. На тренировках она была готова очень хорошо. А вот что происходит на стартах — вопрос проработки», — приводит слова Слуцкой «Спорт-Экспресс».

Трусова, тренирующаяся в группе Евгения Плющенко, допустила ошибки при прокатах как короткой, так и произвольной программы, за которые получила от судей оценки в 64, 82 и 152,38 балла соответственно, и по сумме двух программ набрала 217,20 балла.

Ранее Трусова заявила, что пока не собирается прекращать сотрудничество с Плющенко.