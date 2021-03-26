Трусова рассказала, как родители помогали ей настроиться перед произвольной программой на ЧМ

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Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, как ей помогали психологически настроиться на выступление в произвольной программе на чемпионате мира в Стокгольме.
Трусова рассказала, как родители помогали ей настроиться перед произвольной программой на ЧМ
  • Reuters

«После неудачной короткой программы все звонили и поддерживали. Ни мамы, ни собаки здесь не было. Было сложнее, но за полтора дня звонили родители, показывали собак, кошку, всех. Помогли настроиться», — заявила Трусова в ходе общения с журналистами.

Ранее Трусова призналась, что не собирается прекращать сотрудничество со своим действующим тренером, двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

 

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