Трусова рассказала, как родители помогали ей настроиться перед произвольной программой на ЧМ

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, как ей помогали психологически настроиться на выступление в произвольной программе на чемпионате мира в Стокгольме.

«После неудачной короткой программы все звонили и поддерживали. Ни мамы, ни собаки здесь не было. Было сложнее, но за полтора дня звонили родители, показывали собак, кошку, всех. Помогли настроиться», — заявила Трусова в ходе общения с журналистами.

Ранее Трусова призналась, что не собирается прекращать сотрудничество со своим действующим тренером, двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.