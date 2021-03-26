Щербакова упала на четверном флипе в произвольной программе на ЧМ в Стокгольме
- Reuters
Российская фигуристка упала при исполнении четверного флипа по ходу произвольной программы на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.
При этом она также прыгнула каскады из тройного флипа и тройного тулупа, тройного флипа, ойлера и тройного сальхова, тройного лутца и тройного риттбергера. Также она исполнила два двойных акселя.
Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева и Александра Трусова гарантировали себе медали ЧМ.