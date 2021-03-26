Щербакова упала на четверном флипе в произвольной программе на ЧМ в Стокгольме

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Анна Щербакова не смогла исполнить четверной флип в произвольной программе на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме.
Щербакова упала на четверном флипе в произвольной программе на ЧМ в Стокгольме
  • Reuters

Российская фигуристка упала при исполнении четверного флипа по ходу произвольной программы на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

При этом она также прыгнула каскады из тройного флипа и тройного тулупа, тройного флипа, ойлера и тройного сальхова, тройного лутца и тройного риттбергера. Также она исполнила два двойных акселя.

Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева и Александра Трусова гарантировали себе медали ЧМ.

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