СМИ: «Ювентус» готов пожертвовать двумя игроками ради возвращения Погба

Туринский «Ювентус» хочет вернуть в свой состав французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Как сообщает Calciomercato, ради подписания 28-летнего француза «Ювентус» готов продать полузащитников Адриена Рабьо, которым интересуются «Манчестер Сити» и «Барселона», и Аарона Рэмзи, в услугах которого заинтересованы «Вест Хэм Юнайтед» и «Кристал Пэлас».

Отмечается, что их продажа освободит в составе команды место для Погба и позволит клубу аккумулировать финансы на дорогостоящее приобретение.

28-летний Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году.

Ранее появилась информация, что Роналду готов вернуться в «Реал».