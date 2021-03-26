СМИ: «Ювентус» готов пожертвовать двумя игроками ради возвращения Погба

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Туринский «Ювентус» хочет вернуть в свой состав французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
СМИ: «Ювентус» готов пожертвовать двумя игроками ради возвращения Погба
  • Reuters

Как сообщает Calciomercato, ради подписания 28-летнего француза «Ювентус» готов продать полузащитников Адриена Рабьо, которым интересуются «Манчестер Сити» и «Барселона», и Аарона Рэмзи, в услугах которого заинтересованы «Вест Хэм Юнайтед» и «Кристал Пэлас».

Отмечается, что их продажа освободит в составе команды место для Погба и позволит клубу аккумулировать финансы на дорогостоящее приобретение.

28-летний Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году.

Ранее появилась информация, что Роналду готов вернуться в «Реал».

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