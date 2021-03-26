Трусова показала второй худший результат в сумме баллов за карьеру на ЧМ в Стокгольме

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Александра Трусова набрала 217,20 балла в сумме по итогам выступления на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме. Это стало её вторым худшим результатом в карьере.
Трусова показала второй худший результат в сумме баллов за карьеру на ЧМ в Стокгольме
  • Reuters

По итогам короткой и произвольных программа Трусова набрал 217,20 балла. Этот результат стал вторым худшим в карьере фигуристки на крупных турнирах. Меньше она получала лишь этапе Гран-при в России — Кубке Ростелеком. Там спортсменка набрала 198,93 балла и заняла четвёртое место.

На данный момент Трусова занимает первое место в турнирной таблице чемпионата мира по фигурному катанию. Выступает третья разминка.

Ранее олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин оценил выступление Трусовой на первенстве планеты. 

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