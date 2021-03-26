Олимпийская чемпионка Дюамель объяснила свои слова о Щербаковой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Меган Дюамель объяснила свои высказывания о двукратной чемпионке России Анне Щербаковой.

«Я не хотела никого обидеть, говоря, что фигуристка выглядит грустной, что она болела. Я не имела в виду ничего плохого. Она сама и её тренеры публично заявляли об этом, из чего я и исходила. Далее я добавила, что уверена в её победе, восхитилась её четверным флипом, четверным лутцем, её великолепной осанкой и отличным мастерством исполнения. О её тренерах и каких-то проблемах, с ними связанных, я не упоминала», — написала Дюамель в своём Instagram.

Она также высказалась об обвинениях в её адрес в расизме после её слов о Щербаковой.

«Если меня ненавидят или смеются надо мной, меня это не беспокоит, но употреблять слово «расист» с таким пренебрежением — это уже недопустимо. Я не сделала ни одного подобного комментария, ведь эта фигуристка и я одной расы. Потрясена и опечалена подобными обвинениями, чрезвычайно серьёзными в современном мире. В комментариях о фигурном катании этому слову не должно быть места», — подытожила Дюамель.

Ещё перед стартом чемпионата мира Дюамель сказала, что не может испытывать удовольствие от катания Щербаковой, так как ей всегда кажется, что россиянка выглядит болезненной. Канадская спортсменка тогда заявила, что ей хочется видеть победительницу соревнований всесторонне развитым человеком и наблюдать её радость от успехов.

Ранее сообщалось, что олимпийскую чемпионку Дюамель обвинили в расизме из-за её слов в адрес Щербаковой.