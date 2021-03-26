Щербакова намерена выполнить два четверных прыжка в произвольной программе
Стало известно, какие прыжки исполнит российская фигуристка Анна Щербакова в произвольной программе на чемпионате мира в Стокгольме.
- © РИА Новости / Александр Вильф
16-летняя спортсменка исполнит в произвольной программе лутц и флип в четыре оборота.
После короткой программы Щербакова занимает первое место.
Ранее сообщалось, что Щербакова четырежды упала на тренировке произвольной программы на ЧМ.
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