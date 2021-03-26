Кацалапов: год получился непростым, хотим поскорее его забыть

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Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов после своего проката в ритм-танце на чемпионате мира высказались о том, как они переболели коронавирусом.
Кацалапов: год получился непростым, хотим поскорее его забыть
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Действительно год получился непростым, но хотим поскорее забыть. Возможно, это дало нам сил. Сейчас чувствуем себя прекрасно и довольны нашим прокатом», — сказал Кацалапов.

Синицина, в свою очередь, подчеркнула, что они полностью восстановились после болезни и сейчас прекрасно себя чувствуют.

Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧМ по фигурному катанию, набрав 88,15 балла. Произвольный танец спортсмены представят 27 марта.

Ранее Кацалапов признался, что они с Синициной чувствуют друг друга без слов.

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