Кацалапов: с Синициной чувствуем друг друга без слов

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Российский фигурист Никита Кацалапов, вместе с Викторией Синициной выигравший ритм-танец на чемпионате мира в Стокгольме, рассказал, что изменилось в его катании за последние шесть лет с момента проведения первенства континента в Швеции.
Кацалапов: с Синициной чувствуем друг друга без слов
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Да, прошло много времени, и, наверное, такова судьба, что мы не участвовали в том ЧЕ, но сейчас мы здесь, идём на первом месте после короткой программы. Всё не случайно. Могу сказать, что мы с Викторией чувствуем друг друга без слов и доверяем друг другу на 100%, работаем 50 на 50. Наслаждаемся тем, что делаем, преодолеваем все трудности рука об руку. Это наша жизнь», — отметил Кацалапов.

Ранее Синицина рассказала, каково это — кататься при пустых трибунах на чемпионате мира.

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