Глебов о матче молодёжных сборных Франции и России на Евро-2021: играть будут не фамилии
- © Антон Денисов
- РИА Новости
«У французов крепкая команда, в которой собраны сильные футболисты, которые выступают в хороших командах. Но играть будут не фамилии», — отметил Глебов.
Также полузащитник высказался об игровом стиле трёхцветных, которые в стартовом матче турнира неожиданно уступили Дании.
«Стараются действовать через короткий пас в одно-два касания, через стеночки и забегания. Но как только они доходили до штрафной, возникали проблемы», — добавил Глебов.
Ранее футболист молодёжной сборной России Голубев пообещал «гнуть свою линию» в матче Евро-2021 с Францией.