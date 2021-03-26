Глебов о матче молодёжных сборных Франции и России на Евро-2021: играть будут не фамилии

Футболист молодёжной сборной России Даниил Глебов высказался о грядущем матче с Францией в рамках группового этапа Евро-2021.

«У французов крепкая команда, в которой собраны сильные футболисты, которые выступают в хороших командах. Но играть будут не фамилии», — отметил Глебов.

Также полузащитник высказался об игровом стиле трёхцветных, которые в стартовом матче турнира неожиданно уступили Дании.

«Стараются действовать через короткий пас в одно-два касания, через стеночки и забегания. Но как только они доходили до штрафной, возникали проблемы», — добавил Глебов.

Ранее футболист молодёжной сборной России Голубев пообещал «гнуть свою линию» в матче Евро-2021 с Францией.