Заболотный признался, что смотрел матч молодёжной сборной России с Исландией от первой до последней минуты
Нападающий сборной России Антон Заболотный поделился впечатлениями от победы молодёжной национальной команды над Исландией на Евро-2021 (4:1).
- © РИА Новости / Владимир Песня
«Смотрел игру и поддерживал ребят с первой и до последней минуты. Хочу поздравить их с победой. Отличное начало турнира. Они молодцы», — заявил футболист.
Ранее Заболотный высказался о роли третьего нападающего в сборной России.
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