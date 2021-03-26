Заболотный признался, что смотрел матч молодёжной сборной России с Исландией от первой до последней минуты

Нападающий сборной России Антон Заболотный поделился впечатлениями от победы молодёжной национальной команды над Исландией на Евро-2021 (4:1).

«Смотрел игру и поддерживал ребят с первой и до последней минуты. Хочу поздравить их с победой. Отличное начало турнира. Они молодцы», — заявил футболист.

Ранее Заболотный высказался о роли третьего нападающего в сборной России.