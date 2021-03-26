Заболотный признался, что смотрел матч молодёжной сборной России с Исландией от первой до последней минуты

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Нападающий сборной России Антон Заболотный поделился впечатлениями от победы молодёжной национальной команды над Исландией на Евро-2021 (4:1).
Заболотный признался, что смотрел матч молодёжной сборной России с Исландией от первой до последней минуты
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Смотрел игру и поддерживал ребят с первой и до последней минуты. Хочу поздравить их с победой. Отличное начало турнира. Они молодцы», — заявил футболист.

Ранее Заболотный высказался о роли третьего нападающего в сборной России.

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