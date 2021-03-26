Болельщик волейбольного «Динамо» попал в больницу после драки со стюардами
- РИА Новости
Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 (25:21, 23:25, 28:26, 26:24).
Таким образом, «Динамо» стало трёхкратным победителем кубка.
После игры произошёл неприятный инцидент.
Во время церемонии награждения болельщик московского клуба выбежал на площадку, чтобы поздравить волейболистов, но был избит службой безопасности. У болельщика подозрение на перелом шейного позвонка. После матча его увезли в больницу.
Ранее Морозов рассказал, как стал очевидцем драки болельщиков «Динамо» и «Спартака».