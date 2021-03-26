Болельщик волейбольного «Динамо» попал в больницу после драки со стюардами

Московское «Динамо» одержало победу над петербургским «Зенитом» в финальном матче Кубка Европейской конфедерации волейбола.

Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 (25:21, 23:25, 28:26, 26:24).

Таким образом, «Динамо» стало трёхкратным победителем кубка.

После игры произошёл неприятный инцидент.

Во время церемонии награждения болельщик московского клуба выбежал на площадку, чтобы поздравить волейболистов, но был избит службой безопасности. У болельщика подозрение на перелом шейного позвонка. После матча его увезли в больницу.

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