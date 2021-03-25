ЦСКА победил «Црвену Звезду» в матче баскетбольной Евролиги

Московский ЦСКА одержал победу над сербской «Црвеной Звездой» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 87:72 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком ЦСКА стал Торнике Шенгелия, набравший 16 очков. Ещё 15 очков команде принёс Дэниел Хэкетт. По 14 очков набрали Йоханнес Фойгтман и Уилл Клайберн.

В составе «Црвены Звезды» 20 очков набрал Деян Давидовац.

Следующим соперником ЦСКА станет «Зенит». Матч состоится в Санкт-Петербурге 30 марта.

Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» победил УНИКС и сравнял счёт в серии 1/4 финала Еврокубка.