«Локомотив-Кубань» победил УНИКС и сравнял счёт в серии 1/4 финала Еврокубка

Краснодарский «Локомотив-Кубань» одержал победу над казанским УНИКСом во втором матче серии 1/4 финала баскетбольного Еврокубка.

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счётом 86:74 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Локомотива» стал Найджел Уильямс-Госс, набравший 25 очков. Ещё 23 очка команде принёс Мантас Калниетис.

За УНИКС 20 очков набрал Джамар Смит.

Таким образом, счёт в серии до двух побед стал 1:1. Следующая, третья игра состоится Казани 31 марта.

Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» победил АЕК и вышел в четвертьфинал баскетбольной ЛЧ.