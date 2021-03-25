«Локомотив-Кубань» победил УНИКС и сравнял счёт в серии 1/4 финала Еврокубка
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Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счётом 86:74 в пользу хозяев площадки.
Самым результативным игроком «Локомотива» стал Найджел Уильямс-Госс, набравший 25 очков. Ещё 23 очка команде принёс Мантас Калниетис.
За УНИКС 20 очков набрал Джамар Смит.
Таким образом, счёт в серии до двух побед стал 1:1. Следующая, третья игра состоится Казани 31 марта.
Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» победил АЕК и вышел в четвертьфинал баскетбольной ЛЧ.