«Нижний Новгород» победил АЕК и вышел в четвертьфинал баскетбольной ЛЧ
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Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 88:60 в пользу хозяев площадки.
Самым результативным игроком «Нижнего Новгорода» стал Артём Комолов, набравший 21 очко. Дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов — в активе Андрея Воронцевича.
В составе АЕК 13 очков на счету Димитриоса Мораитиса.
Таким образом, «Нижний Новгород», одержав четыре победы в четырёх матчах, занял первое место в группе и вышел в четвертьфинал турнира.
Ранее сообщалось, что УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в матче баскетбольного Еврокубка.