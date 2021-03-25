«Нижний Новгород» победил АЕК и вышел в четвертьфинал баскетбольной ЛЧ

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«Нижний Новгород» одержал победу над греческим АЕК в матче четвёртого группового этапа баскетбольной Лиги чемпионов.
«Нижний Новгород» победил АЕК и вышел в четвертьфинал баскетбольной ЛЧ
  • © championsleague.basketball

Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 88:60 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Нижнего Новгорода» стал Артём Комолов, набравший 21 очко. Дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов — в активе Андрея Воронцевича.

В составе АЕК 13 очков на счету Димитриоса Мораитиса.

Таким образом, «Нижний Новгород», одержав четыре победы в четырёх матчах, занял первое место в группе и вышел в четвертьфинал турнира.

Ранее сообщалось, что УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в матче баскетбольного Еврокубка.

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