Олимпийский чемпион похвалил Коляду за прокат короткой программы на ЧМ

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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил прокат российского фигуриста Михаила Коляды в короткой программе на чемпионате мира, который проходит в Стокгольме.
Олимпийский чемпион похвалил Коляду за прокат короткой программы на ЧМ
  • РИА Новости

«Очень хороший прокат, всё сделано и сделано на шикарнейшем уровне. Выверено, отточено. Мы много раз говорили о том, что Миша — настоящий профессионал своего дела, который умеет зажечь и сделать своё дело. Не важно, какая программа, он сделает из неё классный прокат. Нет никаких вопросов. Он настоящий артист, в нём есть абсолютно всё — техника, азарт, харизма, осознанное движение. Самое главное — что он, как и Женя Семененко, всё сделал на четвёртый уровень. Просто здорово, спасибо Женя, спасибо Миша. Не подкачал. Несколько лет назад Коляда увёз бронзу ЧМ, кто знает, с какой медалью он уедет из Стокгольма. Но он заслуживает высших наград международных соревнований», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Коляда завершил свой прокат без падений, однако прыгнул в каскаде тройной тулуп вместо четверного.

Ранее Ягудин высказался о выступлении Семененко.

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