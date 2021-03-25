Ягудин — о выступлении Семененко: чистейший прокат короткой программы

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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал выступление россиянина Евгения Семененко в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме.
Ягудин — о выступлении Семененко: чистейший прокат короткой программы
  • РИА Новости

«Как бы сказала Татьяна Тарасова: «Сделано!» И это действительно сделано, и сделано было отлично. Вы только представьте: ему 17 лет, он не был в призах на чемпионате России, однако благодаря победе в финале Кубка России завоевал путёвку на ЧМ. У судей никаких вопросов по подводу того, на каком уровне были сделаны элементы. Абсолютно чистейший прокат короткой программы. А это только первое выступление на ЧМ. Придраться не к чему. И самое главное, все элементы выполнены на четвёртом уровне. Понятно, что мы, россияне, перфекционисты. Нам всегда хочется быть выше самих себя и всех остальных, однако здесь всё было сделано идеально», — сказал Ягудин во время эфира на Первом канале.

Ранее сообщалось, что Семененко без падений завершил прокат короткой программы на ЧМ в Стокгольме.

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