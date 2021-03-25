Хасбулаев рассказал, как получил прозвище Фродо

Российский боец смешанного стиля Магомедрасул Хасбулаев, выступающий в Absolute Championship Akhmat (АСА), заявил, что пока не намерен менять своё прозвище — Фродо.

«Оно появилось во время выступлений в Bellator. Менеджер сказал, что имя и фамилия у меня слишком длинные и американским болельщикам будет трудно это запомнить. Потому предложил взять никнейм. Я тогда занимался сгонкой веса, поэтому этот вопрос меня особо не заинтересовал. Сказал: «Выберите что-нибудь сами». Выхожу на бой и слышу: «Фродо». Я тогда ещё не знал, что это вообще такое. После шоу сразу полез в интернет — оказалось, персонаж «Властелина колец». Пока планов сменить прозвище не было. На чемпионский поединок точно выйду как Фродо, а там посмотрим», — заявил Хасбулаев в интервью RT.

Российский боец проведёт свой следующий поединок против бразильца Фелипе Фроеса. Бой состоится 26 марта на турнире АСА 120. На кону будет пояс чемпиона организации в лёгком весе.

Ранее сообщалось, что турнир АСА 120 состоится в Санкт-Петербурге со зрителями.