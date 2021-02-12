Турнир АСА 120 состоится в Санкт-Петербурге со зрителями

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Турнир Absolute Championship Akhmat (ACA) 120 пройдёт 26 марта в Санкт-Петербурге в присутствии болельщиков.
Турнир АСА 120 состоится в Санкт-Петербурге со зрителями
  • © Пресс-служба ACA

«Бой Магомедрасул Хасбулаев — Фелипе Фроес состоится 26 марта на ACA 120 в Санкт-Петербурге в присутствии зрителей. На кону — вакантный титул чемпиона организации в лёгком весе. Турнир пройдёт на «Сибур Арене», куда допустят 50% зрителей при соблюдении всех требований безопасности. Надеюсь, в этом году ситуация с вирусом улучшится, что позволит полноценно вернуть болельщиков на трибуны во всех видах спорта», — цитирует Яценко пресс-служба АСА.

Бразилец Фелипе Фроес имеет в активе 20 побед при четырёх поражениях и является бывшим обладателем титула. Россиянин Хасбулаев имеет 32 победы при восьми поражениях. 

Ранее сообщалось, что Багов уложился в вес перед боем с Сильверио на ACA 117.

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