Ковтун не считает, что россиянкам завысили оценки в короткой программе на ЧМ

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Четырёхкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун прокомментировал результаты короткой программы в женском одиночном катании на чемпионате мира, который проходит в Стокгольме.
Ковтун не считает, что россиянкам завысили оценки в короткой программе на ЧМ
  • РИА Новости

«Я считаю, что оценки Щербаковой и Туктамышевой абсолютно справедливые. А за что им минусовать оценки? Наши девочки с запасом выполнили свои прыжки. Кихира, к примеру, не докрутила тройной аксель, каскад. Ей отплюсовали, поставили бонус за вторую часть — всё по справедливости. Никто же не отнимает у японки шанса забраться на пьедестал. Выполни нормально тройной аксель — и пожалуйста. Её программу оценили достаточно высоко. Те, кто считают, что у русских завышены оценки, плохо разбираются в фигурном катании. Люди выдают желаемое за действительное — это абсолютно неаргументированные обвинения. Бред какой-то», — цитирует Ковтуна «Чемпионат».

По итогам короткой программы у женщин лидирует россиянка Анна Щербакова. Её соотечественница, Елизавета Туктамышева, располагается на третьей строчке. Второе место у Рики Кихиры из Японии.

Ранее канадский эксперт рассказал о наставничестве Туктамышевой над Трусовой и Щербаковой.

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