Канадский эксперт рассказал о наставничестве Туктамышевой над Трусовой и Щербаковой

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Канадский эксперт Эшер Хилл оценил выступление российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме.
Канадский эксперт рассказал о наставничестве Туктамышевой над Трусовой и Щербаковой
  • © Dmitry Golubovich/Global Look Press

«Обожаю Елизавету Туктамышеву! Очень чистый тройной аксель. В этой группе она уже, скажем так, более зрелая женщина. 24 года — это фигуристка в возрасте. Печально, но факт. И это первое возвращение Елизаветы на чемпионат мира после победы на турнире в 2015 году. От чемпионки мира до полного отсутствия места на турнире — не потому, что не выступаешь, а потому, что попросту не получается отобраться на национальном чемпионате», — сказал Хилл в интервью CBC.

Эксперт отмечает, что он слышал интервью с Туктамышевой, где фигуристка говорила, что старается поддерживать хорошую, позитивную обстановку для российских фигуристок Александры Трусовой и Анны Щербаковой, поскольку рядом с её юными соотечественницами нет родителей.

«Сейчас запрещено находиться рядом со спортсменами из-за антиковидных ограничений. Елизавета Туктамышева берёт на себя не просто роль старшей, но и наставницы для этих юных фигуристок. При этом она выступает и занимает третье место в короткой программе. Обожаю Елизавету за всё. Браво», — добавил он.

Елизавета Туктамышева исполнила четыре прыжковых элемента — тройные аксель и флип, а также каскад из тройных лутца и тулупа. Российская фигуристка получила 78,86 балла и расположилась на третьем месте после короткой программы.

Ранее Туктамышева прокомментировала своё выступление в короткой программе на ЧМ в Стокгольме.

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