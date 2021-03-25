Кержаков объяснил, почему не пошёл в политику после завершения карьеры

Лучший бомбардир в истории сборной России, а ныне главный тренер «Томи» Александр Кержаков объяснил, почему не пошёл в политику по окончании карьеры футболиста.

«Как-то раз с моим бывшим тестем у нас заходил разговор о том, чтобы мне войти в политику. Но я сказал, что всю жизнь занимался футболом, потому не хочу заниматься политикой. Я ничего в ней не понимаю. И не хочу заниматься тем, в чём не разбираюсь. На этом мы закрыли тему. Думаю, что это даже не от него исходило, а от женской половины той семьи — в том числе и от моей бывшей супруги. Мы обсуждали то, что можно было бы попробовать пойти в Госдуму. Даже был создан специальный ужин, чтобы подвести меня к этому. Но опять же я сказал, что всю жизнь занимаюсь футболом и не хочу заниматься политикой», — заявил Кержаков в интервью YouTube-каналу «Sports Интервью».

Кержаков работает главным тренером «Томи» с сентября 2020 года.

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