Академия Плющенко поддержала Трусову после провала в короткой программе на ЧМ
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«Мужества, сил и веры в себя! Борись до конца, Саша», — написано в публикации «Ангелы Плющенко» в Instagram.
Александра Трусова выполнила три прыжковых элемента. Двойной аксель и тройной флип получились успешно, а на тройном лутце российская фигуристка оступилась. Трусова получила 64,82 балла и расположилась на 12-м месте после короткой программы.
Ранее Трусова прокомментировала своё выступление в короткой программе на ЧМ в Стокгольме.