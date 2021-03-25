Академия Плющенко поддержала Трусову после провала в короткой программе на ЧМ

В академии тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко» прокомментировали выступление российской фигуристки Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира 2021 года в шведском Стокгольме.

«Мужества, сил и веры в себя! Борись до конца, Саша», — написано в публикации «Ангелы Плющенко» в Instagram.

Александра Трусова выполнила три прыжковых элемента. Двойной аксель и тройной флип получились успешно, а на тройном лутце российская фигуристка оступилась. Трусова получила 64,82 балла и расположилась на 12-м месте после короткой программы.

Ранее Трусова прокомментировала своё выступление в короткой программе на ЧМ в Стокгольме.