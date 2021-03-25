Гризманн поднялся на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции

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Нападающий сборной Франции по футболу Антуан Гризманн поднялся на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды.
Гризманн поднялся на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции
  • Reuters

Форвард забил один мяч в матче первого тура квалификации чемпионата мира 2022 года с командой Украины (1:1).

Теперь на счету Гризманна 34 гола за национальную команду. По этому показателю он сравнялся с Давидом Трезеге и поднялся на четвёртое место в истории французской сборной.

Рекордсменом является Тьерри Анри (51), на втором месте находится Оливье Жиру (44), а тройку лучших голеадоров замыкает Мишель Платини (41). 

Ранее сообщалось, что сборная Украины по футболу благодаря автоголу сыграла вничью с Францией в отборе ЧМ-2022.

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