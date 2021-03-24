Глава ФФККР заявил, что у него не было никаких ожиданий по поводу женской короткой программы

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказался о результатах отечественных спортсменок в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

«Никаких ожиданий нет и не было. Никаких гаданий на кофейной гуще. Это спорт. Промежуточный этап хороший. Будем надеяться, что так и будет продолжаться. Трусова? Сложно сказать, что случилось, находясь в Москве. Но очень обидно, что так случилось», — цитирует Горшкова «Чемпионат».

По итогам короткой программы лидирует Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева занимает третье место, уступая 0,22 балла Рике Кихире из Японии. Александра Трусова, сорвавшая каскад, — 12-я.

Ранее Андрей Журанков заявил, что Щербакова безупречно выступила в короткой программе.