Журанков считает, что Щербакова безупречно выступила в короткой программе

Известный телекомментатор и эксперт Андрей Журанков поделился мнением о выступлении российских фигуристок в короткой программе на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.

«Безупречность Щербаковой — главный итог. Кихиру, конечно, судьи были готовы подтащить. Но в итоге поставили все оценки, на мой взгляд, объективно. Хотя нам хотелось бы, чтобы у Лизы Туктамышевой баллы были повыше. Выступление Трусовой — провал, но вопрос в том, насколько это неожиданно для нас», — цитирует Журанкова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, гораздо лучше ехать на первое мировое первенство с более опытным тренером, а не со специалистом, который только начинает свой путь.

«Хотя это ни в коем случае не камень в огород Евгения Плющенко», — сказал Журанков.

По итогам короткой программы лидирует Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева занимает третье место, уступая 0,22 балла Рике Кихире из Японии. Александра Трусова, сорвавшая каскад, — 12-я.

Ранее тренер Инна Гончаренко назвала заслуженным лидерство Щербаковой после короткой программы на ЧМ.