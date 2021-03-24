Журанков считает, что Щербакова безупречно выступила в короткой программе
- РИА Новости
«Безупречность Щербаковой — главный итог. Кихиру, конечно, судьи были готовы подтащить. Но в итоге поставили все оценки, на мой взгляд, объективно. Хотя нам хотелось бы, чтобы у Лизы Туктамышевой баллы были повыше. Выступление Трусовой — провал, но вопрос в том, насколько это неожиданно для нас», — цитирует Журанкова «Спорт-Экспресс».
По его мнению, гораздо лучше ехать на первое мировое первенство с более опытным тренером, а не со специалистом, который только начинает свой путь.
«Хотя это ни в коем случае не камень в огород Евгения Плющенко», — сказал Журанков.
По итогам короткой программы лидирует Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева занимает третье место, уступая 0,22 балла Рике Кихире из Японии. Александра Трусова, сорвавшая каскад, — 12-я.
Ранее тренер Инна Гончаренко назвала заслуженным лидерство Щербаковой после короткой программы на ЧМ.