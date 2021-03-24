«Металлург» разгромил «Авангард» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ
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Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась в пользу хозяев — 7:1.
В составе местного коллектива дубль оформил Сергей Плотников, а также по разу отличились Григорий Дронов, Тейлор Бек, Деннис Расмуссен, Данила Юров и Филип Хольм. Гости ответили только голом Клима Костина.
Таким образом, счёт в серии стал равным (2:2). Следующая игра состоится в Балашихе 26 марта.
Ранее сообщалось, что «Авангард» организует уроки хоккея в 29 школах Омской области.