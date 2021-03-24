«Металлург» разгромил «Авангард» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ

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Магнитогорский «Металлург» одержал крупную победу над «Авангардом» в матче 1/2 финала плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Металлург» разгромил «Авангард» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ
  • © официальный сайт КХЛ

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась в пользу хозяев — 7:1.

В составе местного коллектива дубль оформил Сергей Плотников, а также по разу отличились Григорий Дронов, Тейлор Бек, Деннис Расмуссен, Данила Юров и Филип Хольм. Гости ответили только голом Клима Костина.

Таким образом, счёт в серии стал равным (2:2). Следующая игра состоится в Балашихе 26 марта.

Ранее сообщалось, что «Авангард» организует уроки хоккея в 29 школах Омской области.

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