Бестемьянова: выступление Кихиры — это звоночек для нас

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала результаты короткой программы в женском одиночном фигурном катании на чемпионате мира в Стокгольме.

«Нам очень повезло, что у Рики Кихиры были недокрученные прыжки. Она каталась абсолютно уникально. У неё очень красивая программа с сильными прыжками. Недокрученный тройной аксель и недокрученный тройной тулуп в каскаде с флипом — минус, который ей и поставили. Но её выступление — это звоночек для нас. Есть соперники, с которыми нужно считаться и которых необходимо побороть. Надеюсь, что в произвольной программе это произойдёт», — цитирует Бестемьянову «Спорт-Экспресс».

По итогам короткой программы лидером является россиянка Анна Щербакова. Кихира заняла второе место, однако ей снизили оценки за технику из-за нескольких недокрутов. Третьей стала ещё одна россиянка, Елизавета Туктамышева.

Ранее Щербакова назвала лучший момент чемпионата мира в Стокгольме.