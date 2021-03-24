Щербакова призналась, что соскучилась по фигурному катанию во время пандемии коронавируса

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Россиянка Анна Щербакова, одержавшая победу в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме, призналась, что соскучилась по фигурному катанию во время пандемии коронавируса.
Щербакова призналась, что соскучилась по фигурному катанию во время пандемии коронавируса
  • РИА Новости

«Около двух месяцев нам пришлось сидеть дома, и я каждый день тренировалась. Поняла, что нужно больше тренироваться, так как необходимо находиться в форме, когда мы вернёмся. Безо льда невозможно её поддерживать. Я была очень рада вновь выйти на лёд. Но, конечно, было непросто вернуться в прежнее состояние, сложнее, чем раньше, у меня возникли проблемы с этим», — заявила спортсменка.

Ранее Туктамышева рассказала, как отнеслась к получению лучшей оценки за технику.

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